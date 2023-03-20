Украина не может позволить себе пойти на мирные переговоры без возвращения территорий — Данилов

Россия действительно активно проводит свою политику в странах Запада, чтобы остановить военные действия на своих условиях.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить соглашение о сближении с Североатлантическим альянсом, который предоставит Украине другой доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией. Инициатива якобы исходила от премьера Британии Риши Сунака. Также издание сообщило, что страны Запада сомневаются в возможности Украины освободить все свои территории.

Действительно ли был предложен подобный формат и какова была реакция руководства страны, рассказал в интервью Наталье Мосейчук секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подтвердил, что Россия действительно активно проводит свою политику в странах Запада, чтобы остановить военные действия на своих условиях, но Украина не может позволить себе пойти на уступки в вопросе возвращения территорий.

"На заседании Ставки никак этот вопрос мы не проговаривали. Россияне сейчас проводят очень большую работу, в том числе на территории других стран для того, чтобы сеять дезинформацию, вбрасывать различные процессы, чтобы остановить военные действия на тех условиях, которые предлагает РФ. Это Но мы имеем в виду, что мы не можем идти на ситуацию, связанную с тем, что нет возвращения наших территорий", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что неизвестно, кто будет гарантом безопасности Украины в таком случае.

"Сейчас будут создаваться новые альянсы. На сегодняшний день страны объединяются в кластерные пулы по отношению к территориальным интересам. После нашей победы обязательно будут создаваться новые союзы и они будут обеспечивать именно те страны безопасностью и экономическим благосостоянием, которые территориально будут входить в этот пул", – сказал Данилов.

Напомним, ранее спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин должен использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы уговорить его вывести свои войска с территории Украины.

Также мы информировали, что США анонсировали новый пакет помощи для Украины. Его объявят в ближайшие дни.

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