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Украина не может вести переговоры, когда к ее голове приставлено оружие – глава МИД Канады

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Украина не может вести переговоры, когда к ее голове приставлено оружие – глава МИД Канады

Associated Press

"Мы осознаем важность дипломатии", — сказала Мелани Жоли.

Украина не может должным образом вести переговоры с РФ, когда российские военные ведут обстрелы.

Об этом в эфире телеканала одного из телеканалов заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

"Мы отдаем себе отчет в важности дипломатии, но в то же время Украина не может вести переговоры, когда, мягко говоря, к ее голове приставлено оружие", — сказала Жоли.

Она также обратила внимание на то, что слова официальной Москвы не отвечают действиям России. “Меня очень смущает разница между тем, что Россия говорила за последние недели, и тем, как она себя вела. Мы подождем и посмотрим (к чему приведут переговоры – ред.). Я всегда предпочитаю дипломатию”, — отметила министр.

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Подоляк о завершении переговоров

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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