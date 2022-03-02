Украина не может вести переговоры, когда к ее голове приставлено оружие – глава МИД Канады

Украина не может вести переговоры, когда к ее голове приставлено оружие – глава МИД Канады

"Мы осознаем важность дипломатии", — сказала Мелани Жоли.

Украина не может должным образом вести переговоры с РФ, когда российские военные ведут обстрелы.

Об этом в эфире телеканала одного из телеканалов заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

"Мы отдаем себе отчет в важности дипломатии, но в то же время Украина не может вести переговоры, когда, мягко говоря, к ее голове приставлено оружие", — сказала Жоли.

Она также обратила внимание на то, что слова официальной Москвы не отвечают действиям России. “Меня очень смущает разница между тем, что Россия говорила за последние недели, и тем, как она себя вела. Мы подождем и посмотрим (к чему приведут переговоры – ред.). Я всегда предпочитаю дипломатию”, — отметила министр.