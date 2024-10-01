Украина не нуждается в разрешении на использование собственного оружия для ударов по России — США

Соединенные Штаты не запрещают ВСУ наносить удары по российским целям вблизи границы.
Украина как суверенное государство может сама принимать решение по ударам по целям в России собственным оружием.
Кроме того, США не запрещают применять оружие американского производства в приграничных регионах РФ.
Об этом пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил в ответ на вопрос о возможности для Украины получить разрешение от США для ударов американским оружием вглубь России, — пишет Укринформ.
"Прежде всего, Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он обратил внимание на оборонные программы, которые Украина ввела в течение последнего года.
Миллер добавил, что Соединенные Штаты не запрещают ВСУ наносить удары по российским целям вблизи границы, откуда войска РФ разворачивают наступательные действия.
Поэтому, по его словам, у Украины большой потенциал, чтобы защищать себя.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми выразил мнение, что Киев может получить разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы.
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