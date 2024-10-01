Украина не нуждается в разрешении на использование собственного оружия для ударов по России — США

Соединенные Штаты не запрещают ВСУ наносить удары по российским целям вблизи границы.

Украина как суверенное государство может сама принимать решение по ударам по целям в России собственным оружием.

Кроме того, США не запрещают применять оружие американского производства в приграничных регионах РФ.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил в ответ на вопрос о возможности для Украины получить разрешение от США для ударов американским оружием вглубь России, — пишет Укринформ.

"Прежде всего, Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он обратил внимание на оборонные программы, которые Украина ввела в течение последнего года.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты не запрещают ВСУ наносить удары по российским целям вблизи границы, откуда войска РФ разворачивают наступательные действия.

Поэтому, по его словам, у Украины большой потенциал, чтобы защищать себя.

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Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми выразил мнение, что Киев может получить разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы.

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