Украина не обсуждала с США вопросы территориальных уступок – советник ОП

Делегация от Украины имела четкие "красные линии", которые придерживались во время переговоров.

В ходе переговоров представителей Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии вопрос уступок или признания оккупированных территорий частью России не обсуждался.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

"Цель разговора о территориях вообще не была о том, кто чем будет жертвовать. Я понимаю, что есть определенный скепсис у общества, но формулировка вопроса, что "это поменяете на это, а вот это отдайте, это признайте" — не было", — заявил Александр Бевз.

Он отметил, что во время переговоров представители Украины ясно дали понять, что Киев не собирается признавать оккупированные территории частью РФ. Бевз подчеркнул, что признание этих территорий частью РФ другими странами или международными организациями будет создавать опасный прецедент.

"Не обсуждалось ничего, что связано с тем, что Украина должна где-то принять, что оно российское, и признать это. И этот разговор начался с того, что мы еще раз подчеркнули, что Украина никогда не признает оккупацию. И ни один из клочков украинской земли, начиная с 2014 года, который был оккупирован из России", — сказал он.

Он заявил, что у делегации от Украины были четкие "красные линии", которых придерживались во время переговоров. Бевз добавил, что временное перемирие Украина рассматривает как начальный этап на пути установления длительного мира.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сменил главного переговорщика по Украине из-за претензий Кремля.

Мы ранее информировали, что Россия хочет поссорить Украину и США.

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