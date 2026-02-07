Украина не поддастся давлению США по территориям - прогноз генерала Райана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп продвигает идею быстрого завершения войны в Украине, но украинская власть и Вооруженные Силы не согласятся на уступки по оккупированным территориям.

Об этом генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан рассказал во время интервью для 24 канала.

По его словам, Трамп считает, что Россия якобы придерживалась договоренностей и не атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в течение недели, однако это не соответствует действительности.

Реклама

Он также пояснил, что США могут пытаться давить на Киев, в частности приостановить обмен разведывательной информацией или передачу вооружения, которое закупают для Украины европейские страны.

«Трамп думает, что может надавить на Киев, но власть, украинцы, Вооруженные Силы — даже под давлением не согласятся отдать оккупированные территории России. Это поставит Москву в лучшую позицию и даст шанс на возобновление боевых действий через несколько лет», — сказал он.

Он считает, что остановка боевых действий не будет выгодной для Украины. Украинцы хотят мира, однако Россия этого не хочет и, скорее всего, нарушит любые договоренности, как делала неоднократно ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине прошли успешно.