Украина не получит от Франции бронеавтомобили Bastion: их передадут другой стране

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласился поставить Армении военную технику в ответ на просьбу страны. Ереван опасается более мощного по вооружению Азербайджана.

Об этом сообщает Ouest-France.

Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, позволяющих поставлять военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону. Так, 22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорном. Тогда было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Сколько бронемашин получит Армения

Первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion. Этот бронеавтомобиль может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.

Речь идет о партии в 50 бронеавтомобилей. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.

Почему их не передали Украине

Издание Ouest-France пишет, что эти 12,5-тонные автомобили изначально предназначались для Украины. Но в Киеве считают их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

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