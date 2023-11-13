Украина не получит от Франции бронеавтомобили Bastion: их передадут другой стране

Франция решила передать Армении партию бронеавтомобилей Bastion, которые изначально планировали передать Украине.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласился поставить Армении военную технику в ответ на просьбу страны. Ереван опасается более мощного по вооружению Азербайджана.
Об этом сообщает Ouest-France.
Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, позволяющих поставлять военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону. Так, 22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорном. Тогда было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве.
Сколько бронемашин получит Армения
Первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion. Этот бронеавтомобиль может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.
Речь идет о партии в 50 бронеавтомобилей. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.
Почему их не передали Украине
Издание Ouest-France пишет, что эти 12,5-тонные автомобили изначально предназначались для Украины. Но в Киеве считают их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
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