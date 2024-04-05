Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне: какие страны против

Киев не будет приглашен присоединиться к Альянсу на саммите в Вашингтоне в июле. Соединенные Штаты и Германия остаются незыблемыми в своем отношении к этому вопросу.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что у НАТО нет желания принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности Альянса втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, как это было и на саммите в Вильнюсе в прошлом году. По данным NYT, они даже хотят, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на то, что аналогичный процесс по членству Украины в ЕС был одобрен прошлой зимой.

Основные усилия сейчас направлены на четкое определение условий, которые Украина должна выполнить, однако они еще не продвинулись вперед.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он "внимательно слушал" своих коллег-дипломатов, обсуждавших подготовку к саммиту в Вашингтоне летом этого года и то, как НАТО может решить вопрос о месте Украины в Альянсе.

"Это дело самих членов Альянса – принять решение о форме и содержании следующего шага на пути к членству Украины в НАТО. Мы будем с нетерпением ожидать результата, но, конечно, мы считаем, что Украина заслуживает членства в НАТО, и что это должно произойти как можно быстрее", – сказал Кулеба.

При этом из-за продолжающейся войны с Россией "ни одна из этих вещей не будет иметь значения до июля", подчеркивают источники NYT. Ведь, как отмечает издание, становится все более реальной перспектива поражения Украины в войне.

"Ситуация на местах может выглядеть гораздо хуже, чем сегодня, и тогда возникнет вопрос: "Как нам сделать так, чтобы Россия не победила?" – сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 2024 года члены Альянса, вероятно, не пригласят Украину к вступлению, однако продвижение по этому вопросу все же состоится.

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