"Украина не салат и не компот": Зеленский о росте "аппетита" Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы "мы были в списке меню для Путина".

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

Зеленского спросили, как он относится к попыткам Путина в переговорах с США включить войну с Украиной в более широкий круг вопросов, таких как проблемы на Ближнем Востоке. По его мнению, Кремль применяет такую тактику, чтобы максимально исключить Украину из переговорного процесса.

"Ширше круг вопросов – это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса. Действительно, у сторон есть широкое поле своих тем, и это понятно. Соединенные Штаты самостоятельное государство…, они могут обсуждать что угодно. Мне кажется, что это их двусторонние отношения, хотя, безусловно, они имеют влияние и на нашу ситуацию, прежде всего, на войну в Украине. Я об этом говорил совершенно откровенно американской стороне. При всем уважении, не хочу никого оскорблять, но я не хочу, чтобы мы были в списке меню для Путина. Понимаете? Мы не салат и не компот для этого человека, невзирая на его аппетиты", – ответил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина – самостоятельное государство, поэтому считает, что договариваться без Украины неправильно, потому что результата, желаемого для всех, не будет.

Ранее президент Зеленский прокомментировал слова Путина и Трампа об "окружении" ВСУ на Курщине.

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