Украина не станет членом ЕС 2027 года: еврокомиссар развеяла иллюзии относительно быстрого вступления

Быстрое вступление Украины в Европейский Союз остается недостижимым. Для полноценного обретения членства нашему государству необходимо выполнить два фундаментальных требования, гарантирующих стабильность и безопасность.

Об этом пишет Politico.

Никаких иллюзий по поводу 2027 года

По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, процесс евроинтеграции Украины не будет завершен в ближайшие годы. В частности, она откровенно отвергла возможность официального присоединения к европейскому блоку уже через несколько лет.

"Все в этой комнате знают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС уже 1 января 2027 года", - подчеркнула Марта Кос.

Два ключевых требования для вступления

Основными предпосылками для членства еврокомиссар назвала завершение войны и проведение необходимых внутренних реформ. Она пояснила, что европейские инвесторы готовы заходить на украинский рынок и вкладывать средства только при абсолютной стабильности.

«Сначала нужен мир – это важно – потом нужно провести реформы… инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда они смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности», – объяснила еврокомиссар.

В то же время в Еврокомиссии признают, что Украина уже сейчас крайне важная партнерша для Евросоюза. В частности, тесное сотрудничество в сферах обороны, инноваций и других стратегических направлениях способно существенно усилить глобальную конкурентоспособность всего европейского блока.

Напомним, журналист Андреа Бращайко проанализировал, как работает вступление, какие требования должна выполнить Украина и что может стать препятствием для членства в ЕС.