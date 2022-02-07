Украина не станет членом ЕС и НАТО пока имеет оккупированные Россией территории: правда ли это и что говорит литовский опыт

Украина не станет членом ЕС и НАТО пока имеет оккупированные Россией территории: правда ли это и что говорит литовский опыт

По словам спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, в значительной степени вопрос членства в НАТО или ЕС находится в руках Украины.

Приглашение вступить в НАТО является политическим решением. Неразрешенные внешние территориальные споры являются важной причиной, почему страна не может быть принята.

Об этом в интервью ТСН.ua заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Приглашение вступить в НАТО является политическим решением. Конечно, существует набор критериев, которым должны соответствовать потенциальные новые члены НАТО. Но, в конце концов, это политическое решение. Это правда, что НАТО указало, что нерешенные внешние территориальные споры являются важной причиной, почему страна не может быть принята. Но я действительно не думаю, что, например, оккупация Крыма подпадает под эти критерии. Потому что это не нерешенный территориальный спор. Это чистая и очень прямая территориальная оккупация", — отметила она.

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По словам Чмилите-Нильсен, говоря о литовском опыте, понятно, что стране необходимо много работать, делать свое домашнее задание и обязательно проводить реформы.

"А потом, когда появится окно возможностей, когда настанет подходящее время, и конечно поработаете с партнерами, будет успех. Все в наших руках", – сказала она.

Спикер также добавила, что в значительной степени вопрос членства в НАТО или ЕС также находится в руках Украины.

"Наш опыт свидетельствует, что для этого нужно много работы, усилий и очень четкие цели и планы. Но когда у вас есть все эти вещи, появляется окно возможностей", — резюмировала политик.

Напомним:

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. А обещание НАТО в 2008 году (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Ред.) Украине остается в силе.

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