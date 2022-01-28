"Украина – не "Титаник": Зеленский прокомментировал "эвакуацию" иностранных дипломатов

Дипломаты из Греции, которые находятся в Мариуполе, не выехали из города.

Владимир Зеленский считает, что отъезд иностранных дипломатов из Украины – это ошибка.

Об этом президент Украины сказал на брифинге с участием иностранных СМИ в пятницу, 28 января.

"Это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Но я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Сигналы, которые мы получали от дипломатов, что едут работники не первого уровня. Я так не считаю. В такой ситуации все первого уровня. Все должны быть на месте. Я вам скажу честно, что у нас в Мариуполе, например, есть представители дипломатического корпуса Греции. Даже из Мариуполя, где есть контактная линия и можно услышать выстрелы, греки никого не вывозят", — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что "Украина – не "Титаник", а поэтому пойдет вперед.

"Я не сравниваю государства, я просто хочу вам сказать, что это важный сигнал. Все на это смотрят, все понимают. Как реагирует ЕС, Британия, США. Я считаю, что работники посольств, дипломаты должны быть здесь. Это капитаны, представители своих государств. А капитаны последними покидают лодку. А я считаю, что Украина – не "Титаник", Украина пойдет вперед", — сказал Владимир Зеленский.

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