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Украина не толкает мир к Третьей мировой войне, потому что у нее нет ядерного оружия: заявление Подоляка

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Украина не толкает мир к Третьей мировой войне, потому что у нее нет ядерного оружия: заявление Подоляка

Фото: Getty Images

Подоляк положил конец дискуссии о превентивном ядерном ударе по России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет ядерного оружия, в отличие от России. Так что Украина не толкает мир к Третьей мировой войне.

Об этом Подоляк написал в Сети 7 октября.

"Не надо подменять повестку дня: 1. Россия имеет ядерное оружие. Украина – нет. 2. Россия угрожает применить ОМП. Украина его даже не имеет. 3. РФ вторглась в Украину и убивает людей. Украина защищает свои границы", – расставил все точки над "і" советник руководителя ОП.

"Так кто же на самом деле "толкает мир к WWIII" или ядерному апокалипсису?" – задал риторический вопрос Подоляк.

В чем состоит дискуссия о ядерном оружии, Украине и Третьей мировой

Напомним, Зеленский заявил, что международное сообщество и НАТО должны были принять превентивные меры по поводу действий России до 24 февраля. Это заявление президент Украины сделал 6 октября во время выступления перед участниками саммита Европейского политического сообщества.

Это заявление Зеленского полностью извратили в Кремле. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления украинского президента – это якобы призывы к началу мировой войны. А спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова Зеленского "призывами к разжиганию ядерной войны".

Представитель президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что под словами о превентивных мерах Зеленский имел в виду не ядерные удары по России, а санкции.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
878
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