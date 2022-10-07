Украина не толкает мир к Третьей мировой войне, потому что у нее нет ядерного оружия: заявление Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет ядерного оружия, в отличие от России. Так что Украина не толкает мир к Третьей мировой войне.

Об этом Подоляк написал в Сети 7 октября.

"Не надо подменять повестку дня: 1. Россия имеет ядерное оружие. Украина – нет. 2. Россия угрожает применить ОМП. Украина его даже не имеет. 3. РФ вторглась в Украину и убивает людей. Украина защищает свои границы", – расставил все точки над "і" советник руководителя ОП.

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"Так кто же на самом деле "толкает мир к WWIII" или ядерному апокалипсису?" – задал риторический вопрос Подоляк.

В чем состоит дискуссия о ядерном оружии, Украине и Третьей мировой

Напомним, Зеленский заявил, что международное сообщество и НАТО должны были принять превентивные меры по поводу действий России до 24 февраля. Это заявление президент Украины сделал 6 октября во время выступления перед участниками саммита Европейского политического сообщества.