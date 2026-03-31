Украина не ведет переговоров с Израилем по безопасности: Зеленский назвал причины

Биньямин Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не ведет переговоры с Израилем по поводу безопасности, поскольку израильская сторона не проявляет инициативы.

Об этом он сказал в интервью журналисту Бараку Равиду.

По словам главы государства, Украина готова помогать партнерам, однако для этого требуется четкий запрос с их стороны. Он также отметил, что в ходе визитов на Ближний Восток сосредотачивается на достижении конкретных результатов, а не на формальных встречах.

«Мы в войне. Нам нужны результаты с обеих сторон. Мы хотим помочь, но не можем, если не знаем, где именно это нужно», - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что между Украиной и Израилем существуют взаимные возможности для сотрудничества, однако отсутствует инициатива с израильской стороны. По его словам, без конкретного запроса обсуждать практическую помощь невозможно.

Также он сообщил, что не общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху уже более двух лет. В то же время, по его словам, Израиль пытается балансировать в отношениях между Украиной и Россией.

«У нас есть то, что нужно им, и у них есть то, что нам нужно. Но это зависит от стороны Израиля. Никто не обращался к нам за помощью», — отметил президент.

Отдельно Зеленский добавил, что Украина передавала лидерам стран Ближнего Востока разведывательные данные о сотрудничестве России и Ирана. По его оценке, Москва фактически оказывает Тегерану прямую поддержку.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в затягивании войны, ведь получает от этого стратегические выгоды, в частности, из-за изменения фокуса международного внимания.

