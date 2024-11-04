Украина не ведет переговоры с Россией в энергетической сфере — Ермак

Украина не ведет никаких переговоров с Россией, в том числе в сфере энергетической безопасности.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках информационного марафона "Єдині новини".

Ермак отметил, что была проведена конференция, посвященная энергетической безопасности, которая прошла при совместной организации с Катаром.

"Якобы переговоры Украины-России — это точно неправда. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, но соорганизатором был Катар. И когда закончилось, было много стран с разных континентов, мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали, что если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией — пожалуйста", — сказал он.

Напомним, в Украине потеряно более половины генерирующих мощностей, что чревато длительными отключениями света. Этой зимой отключения могут продолжаться до 20 часов, если температура опустится до -10° и Россия выведет из строя атомные электростанции.

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