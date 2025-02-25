"Украина не второстепенный вопрос": британский политик предостерег США от стратегической ошибки

Украина – это часть глобальной безопасности.
Любые представления новой администрации США о том, что Украина – только "второстепенный вопрос", стратегически ошибочны.
Такое мнение высказал лидер Консервативной партии в 2001-2003 годах Иан Данкан Смит для Telegraf.
По его словам, то, что происходит в Украине, оказывает непосредственное влияние на Тайвань.
"Си Цзиньпин наблюдал, как Запад в хаосе покинул Афганистан, и теперь следит за тем, как США готовятся покинуть Украину. Именно поэтому Китай поддерживает Москву, помогая наладить военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, а также покупая российскую нефть и газ”, – сказал Смит.
Британский политик рассказал, что перед выборами в США спросил одного из ключевых членов команды Дональда Трампа, каков будет его подход к Китаю и России. Он получил ответ, что Трамп не занимается стратегиями – он занимается людьми.
По мнению Смита, Трамп стремится заключать соглашения с "сильными" лидерами, демонстрирующими свою власть. Именно поэтому он испытывает уважение к Путину и Си Цзиньпину.
По словам политика, влияние Китая расширяется, а демократия ослабевает. Он подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Вашингтон должен четко объяснить, что Украина – это часть глобальной безопасности.
“Если Украина упадет, следующим будет Тайвань. Он должен напомнить Трампу о наследии Рональда Рейгана – последнего крупного американского президента, который вместе с Маргарет Тэтчер вдохновил Европу на укрепление обороны и в конце концов способствовал краху СССР”, – подытожил Смит.
Напомним, резкий разворот новых властей Соединенных Штатов в сторону России удивил не только европейские страны и Кремль, но и Китай.
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