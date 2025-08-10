- Дата публикации
"Украина не выгонит каждого россиянина, а РФ не возьмет Киев" – сенатор Грэм об "обмене территориями"
Сенатор Грэм подтвердил разговоры об «обмене территориями», но подчеркнул, что Штаты должны продолжить поставлять вооружение Киеву.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм подтвердил информацию, что на переговорах в Аляске между Трампом и Путиным будет обсуждаться так называемый обмен территориями.
Об этом пишет Clash Report.
«Я хочу быть с вами откровенным. Украина не выгонит каждого россиянина. Россия же не возьмет Киев. В конце будут определенные обмены территориями», — сказал Грэм.
В то же время сенатор считает, что Штаты должны продолжить поставлять вооружение Киеву.
«Третью войну (России против Украины — Ред.) остановит продолжение вооружения Украины, чтобы Россию сдерживала самая смертоносная армия Европы на данный момент, каковой является Украина», — подытожил сенатор.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».
В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.
Также в NYT предупредили об угрозах для Киева от встреч Трампа и Путина на Аляске.