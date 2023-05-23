"Украина не выиграет войну": премьер Венгрии Орбан сделал очередное скандальное заявление

Виктор Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую развязала Россия.

Об этом Орбан сказал в интервью Bloomberg.

"Моя позиция заключается в том, что, смотря на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готов отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция", – сказал он. .

Глава венгерского правительства отметил, что нужно убедить каждого в необходимости достичь единственно возможного решения, которым, по его словам, является прекращение огня.

"После прекращения огня должны начаться мирные переговоры", – сказал Орбан.

По словам Орбана, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США". Он также добавил, что надеется, что Дональд Трамп выиграет предстоящие президентские выборы в США.

Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, поддерживающего Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны".

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок устроила спор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто из-за блокирования Будапештом помощи Украине во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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