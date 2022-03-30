"Украина не является членом НАТО": в Британии не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, как у Альянса

"Украина не является членом НАТО": в Британии не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, как у Альянса

Там исключили, что договоренность о гарантиях безопасности может включать возможность прямого участия войск государства в войне с Россией.

Великобритания рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, однако исключает взятие на себя обязательств, которые имеют страны-члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом заявил заместитель британского премьера Доминик Рааб, пишет Guardian.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО в отношении членов НАТО", – рассказал замглавы парламента Британии.

Рааб добавил, что решение государства о готовности стать гарантом безопасности для Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Однако заместитель премьера Британии исключил, что договоренность о гарантиях безопасности может включать возможность прямого участия войск государства в войне с Россией.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", — отметил Рааб.

Напомним, после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле 29 марта член украинской делегации Александр Чалый объяснил, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

После этого постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудвард заявляла, что государство готово стать гарантом безопасности для Украины.

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