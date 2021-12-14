"Украина не является конечной целью Путина": Резников предупредил Европу о возможных планах Кремля

Полномасштабное нападение РФ на Украину станет крушением для обоих государств, говорит Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны". Это также приведет ко многим жертвам.

Об этом он заявил в интервью Politico.

"Украина не является конечной целью Путина. Украина является "географическим центром Европы", так что если будет война, война придет в Европу, а не только в Украину", — сказал он.

Резников считает, что Владимир Путин заинтересован не столько в самой Украине, сколько в том, чтобы "показать Европе, что может сделать Россия".

"Мы только его часть, это квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", — уточнил глава Минобороны .

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По его словам, в случае полномасштабного вторжения России в Украину непоправимые последствия понесут обе стороны. Кроме того, это может привести к тому, что 5 млн беженцев из Украины убегут от боевых действий.

"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", — пояснил Резников.

В то же время глава Минобороны заверил, что украинцы будут защищать свои территории и жизнь.

"У нас есть 200 тыс. резервистов, 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны. 400 тыс... просто посчитайте", — подытожил министр.

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