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Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана – CNN

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана – CNN

Фото: Associated Press

Ранее Папа заявил о "мирной миссии" Ватикана в переговорах с РФ.

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

Об этом сообщает CNN.

"Миссия сейчас продолжается, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою детали", – сказал Франциск во время пресс-конференции после поездки в Будапешт.

Папа признался, что говорил о ситуации в Украине со скандальным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем РПЦ в Будапеште подсанкционным митрополитом Илларионом.

"Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру", – заявил понтифик.

В CNN пишут, что официальный Киев ничего не знает об этих переговорах. Об этом изданию на условиях анонимности заявил чиновник, близкий к Офису президента Украины.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Папа Римский в начале российского вторжения пытался встретиться с Путиным. Однако в МИД РФ ему отказали.

Напомним, что слова Папы Франциска и позиция Ватикана по поводу российской агрессии не раз вызывали удивление, а то и возмущение украинцев.

Так, в прошлом году перед Пасхой в Ватикане решили, что во время Крестного хода крест символически понесут украинка и россиянка в знак "примирения между народами".

В этом году во время Крестного хода Ватикан снова попытался "примирить" жертву и агрессора, привлекая к мероприятию украинского парня и российского подростка.

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Дата публикации
Просмотры
680
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