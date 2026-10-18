"Украина никогда не сможет выиграть эту войну": министр обороны Италии сделал резкое заявление

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Associated Press

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Украина не сможет победить Россию в смысле полного военного разгрома противника.

Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью BBC.

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Что министр обороны Италии сказал о победе Украины

«Украина никогда не сможет выиграть эту войну», — заявил Гвидо Крозетто.

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Он объяснил, что под победой Украины некоторые люди понимают полный разгром России и появление украинского флага над Москвой. Однако такой сценарий итальянский министр считает невозможным.

«Украина не сможет одержать победу над Россией в смысле полного военного разгрома противника», — отметил Крозетто.

Успех Украины следует оценивать не только из-за военных результатов, считает министр. По его мнению, победа означает прекращение российских атак и восстановление свободы страны.

«Для Украины победа означает, что Россия уйдет, перестанет сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной — будет жить и иметь будущее», — пояснил Крозетто.

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Крозетто также выразил мнение, что президент России Владимир Путин стремится вернуть стране статус великого государства, который она имела при СССР.

«Москва не хочет мириться с тем, что уступает по влиянию США и Китаю, и пытается стать третьим центром силы в мире», — считает итальянский министр.

Он также упомянул о российских военных действиях против соседних государств, включая оккупацию Крыма и нападение на Грузию.

«Российская политика предусматривает применение силы для захвата чужих территорий», — отметил Крозетто.

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Продолжит ли Италия оказывать военную помощь Украине

Несмотря на общественные настроения в Италии, где, по словам Крозетто, большинство граждан выступают против помощи Украине, правительство страны продолжает поддерживать Киев.

Италия уже предоставила Украине 12 пакетов помощи. По словам министра, к концу 2026 года Рим предположительно подготовит еще один пакет. Об этом также сообщали итальянские СМИ после обнародования полной версии интервью BBC.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что Гвидо Крозетто призвал европейские страны укреплять свои оборонные способности и продолжать поддержку Украины. По его словам, после четырех лет полномасштабной войны Россия стала сильнее, чем до ее начала.

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