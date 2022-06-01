Украина нуждается в оружии, чтобы эффективно себя защитить и начать контрнаступление — Блинкен

Украина нуждается в оружии, чтобы эффективно себя защитить и начать контрнаступление — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина нуждается в оружии для эффективной защиты в войне с Россией и начале контрнаступления. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину всем необходимым для этого.

Госсекретарь США также заверил, что Украина должна иметь как можно более сильную позицию на предстоящих переговорах с РФ.

Об этом Блинкен сказал на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге 1 июня.

"То, что мы прорабатываем с секретарем Столтенбергом, касается того, что украинцы должны иметь все, что им нужно, чтобы защититься от этой агрессии, для отражения агрессии и начала контрнаступления, чтобы иметь как можно более сильную позицию во время переговоров", — рассказал госсекретарь США.

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"Мы не знаем, когда это произойдет. Мы не знаем, как это произойдет. Но что мы можем сказать – это то, что мы сделаем: Украина должна иметь достаточно оружия, чтобы себя защитить. И также мы верим, что Украина нуждается в оружии, чтобы эффективно себя защитить", – добавил Блинкен.

Напомним, президент США Джо Байден написал в своей статье о том, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. В частности, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укрепить восточный фланг НАТО.

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