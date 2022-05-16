Украина нужна ЕС не меньше, чем ЕС – Украине: Кулеба сообщил, чем наше государство полезно Европе

Украина нужна ЕС не меньше, чем ЕС – Украине: Кулеба сообщил, чем наше государство полезно Европе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне будет не революцией, а признанием.

Он отметил, что Украина нужна ЕС, который согласовал 500 млн помощи Украине на тяжелое вооружение, не меньше, чем ЕС – Украине.

Об этом Кулеба заявил на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Министр добавил, что наше государство внесет существенный вклад в экономическое развитие Европы и будет гарантировать европейскую продовольственную безопасность.

"Мы ускорим "зеленый" переход Европы благодаря экспорту украинского зеленого водорода, биогаза и ветровой энергии. Мы будем вместе с вами продвигать цифровизацию Европы. Имея сильнейшую и опытную армию в Европе, мы значительно укрепим безопасность Европы. Мы уже это делаем, защищая свою часть Европы и умирая за ценности, которые мы с вами разделяем", – заявил министр иностранных дел.

Напомним, Кулеба призвал усилить давление на кремлевского диктатора. Министр иностранных дел Украины убежден, что со своими средствами пропаганды Путин может завершить войну, когда этого захочет.

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