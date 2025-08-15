Украина обещает продолжать атаки дронов, пока не будет заключено мирное соглашение

Дроны / © ТСН

Украина не прекратит своих разрушительных дальнобойных ударов дронами по России, пока Москва не согласится на мир.

Об этом рассказал один из ключевых командиров украинских дроновых сил, бригадный генерал Юрий Щиголь в интервью Sky News.

«Операции будут развиваться, если Россия откажется от справедливого мира и будет оставаться на украинской территории», — сказал Щиголь. По его словам, сначала Украина имела лишь несколько дронов в месяц, способных поражать цели на расстоянии 100-250 км. Сейчас их дроны могут летать 3-4 тысячи километров, и ограничение существует только из-за запаса топлива, который можно увеличить.

Команды генерала вместе с силами специальных операций провели одни из самых сложных и разрушительных атак за всю войну. В частности, огромный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, бывшем Сталинграде. «Если завод будет полностью уничтожен, это станет одной из крупнейших операций, проведенных нами», — заявил Щиголь. Другие крупные цели включают заводы в Саратове и Ахтубинске, которые теперь либо не работают, либо функционируют лишь на 5% мощности.

Нефть потенциально является ахиллесовой пятой Владимира Путина, поскольку значительная часть его экономики и военных действий зависит от нее. Дональд Трамп мог бы нанести серьезный удар по России, если бы ввел санкции, но пока этого не произошло, что является постоянным источником раздражения для украинской стороны.

Военная активность обеих сторон возросла на фоне активизации дипломатии. В другой дальнобойной операции Украина заявила об ударе по порту Оля в Астраханской области России, попав по кораблю, загруженному запчастями для дронов и боеприпасами, присланными из Ирана.

На фронте российские войска совершили неожиданный прорыв более чем на 15 км на украинской территории. Украина заявляет, что вторжение можно сдержать, но это усиливает опасения относительно способности удержать линию фронта длиной 1000 миль.

Россия почти ежедневно наносит удары дронами по украинским городам, убивая гражданских и разрушая жилые дома. Генерал Щиголь отмечает, что Украина выбирает цели, которые наносят максимальный ущерб российским военным усилиям, и постоянно совершенствует свои возможности.

«Каждая операция использует несколько типов дронов одновременно: некоторые летают выше, другие — ниже. Это наше техническое преимущество», — пояснил он. На вопрос, насколько приятно наблюдать за уничтожением вражеской инфраструктуры, генерал ответил сдержанно: «Это не приносит мне удовольствия, война никогда не является источником радости. Каждый из нас имеет задачи, которые можно было бы выполнять в мирное время. Но это война; она не приносит удовольствия. Однако это полезно для государства и вредит врагу».

Независимо от результатов встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Аляске, генерал Щиголь и его команды продолжат совершенствовать беспилотные операции, нанося удары по экономике России в стратегически важных местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сызрани Самарской области России в ночь на 15 августа прогремели взрывы в районе местного НПЗ.

Кроме того, СБУ нанесла 9 августа поразила важный логистический объект, где хранились готовые к применению ударные беспилотники «Шахед» и иностранное комплектование, необходимое для их производства и эксплуатации. На той же неделе СБУ повторно нанесла удар по логистическому хабу хранения беспилотников типа «Шахед» в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.