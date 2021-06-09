Украина обладает всеми необходимыми инструментами для присоединения к НАТО - госсекретарь США

Но далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву плана действий по обретению членства в НАТО.

В администрации США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — пишет ТАСС.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты", — заявил глава Госдепа.

По словам Блинкена, "с момента создания плана действий по получению членства был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина".

"По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Но, по словам Блинкена, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", — резюмировал госсекретарь США.

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