Украина обратится в Гаагу из-за обстрела Россией детсада и детдома

Украина обратится в Гаагу из-за обстрела Россией детсада и детдома

Это – военные преступления, заявил министр иностранных дел.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство передаст международному уголовному суду в Гааге данные о российских атаках на детский сад и детский дом в Ворзеле Киевской области.

Об этом министр написал в Сети 25 февраля.

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"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", – говорится в сообщении Кулебы.