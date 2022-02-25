Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина обратится в Гаагу из-за обстрела Россией детсада и детдома

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина обратится в Гаагу из-за обстрела Россией детсада и детдома

Associated Press

Это – военные преступления, заявил министр иностранных дел.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство передаст международному уголовному суду в Гааге данные о российских атаках на детский сад и детский дом в Ворзеле Киевской области.

Об этом министр написал в Сети 25 февраля.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", – говорится в сообщении Кулебы.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация