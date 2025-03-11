Украина обсудит с партнерами детали прекращения огня: Ермак сообщил, когда и при каких условиях

Украина и США на уровне команд станут обсуждать прекращение огня на 30 дней.

Уже на следующей неделе, то есть с 17 марта, Украина будет обсуждать с партнерами детали обеспечения временного режима тишины, если на него согласится Россия.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, сегодня Украина и США обсуждали рамки предстоящих переговоров по завершению войны России против Украины.

"На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней", — сказал Ермак.

Напомним, по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии стало известно о предложении США по немедленному 30-дневному прекращению огня, с чем согласилась украинская сторона.

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