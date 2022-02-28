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Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге: как помочь государству

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Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге: как помочь государству

Associated Press

Врага ждет Гаага!

Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
  • факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
  • факты захвата/ограбления вашего имущества;
  • факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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