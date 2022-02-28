Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге: как помочь государству

Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге: как помочь государству

Врага ждет Гаага!

Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата/ограбления вашего имущества;

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факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.