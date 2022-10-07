Украина официально признала оккупацию японских территорий Россией: что известно о конфликте вокруг Курильских островов

Украина заявила о поддержке позиции Японии по ее Северным территориям, которые оккупировала РФ.
Верховная Рада Украины 7 октября официально признала оккупацию японских территорий Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.
Об этом сообщает УНИАН.
Речь идет о постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу по Северным территориям Японии" (№8108).
Так, в своем обращении парламент Украины заявил о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям и признает, что эти территории находятся под оккупацией России.
Кроме того, Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.
В частности, Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.
Оккупация Курильских островов: что известно о японско-российском конфликте
Сегодня Курильские острова административно принадлежат Сахалинской области России. Однако Япония не согласна с таким делением территорий и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил во Второй мировой войне.
Следует отметить, что острова имеют важное экономическое значение. В частности, в шельфе Охотского моря есть большие запасы углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.
В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила.
Это произошло после того, как Россия заявила, что больше не будет вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах.
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