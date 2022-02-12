Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении

Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении

Ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии.

Украина официально признала Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в сообщении на странице Facebook.

Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Михеила Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Признание Михеила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерным действиям работников правоохранительных органов Грузии.

Указанный процессуальный статус позволяет Михеилу Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса.

"Дело гражданина Украины Михеила Саакашвили и дальше находится на моем контроле", — говорится в сообщении.

Напомним, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию перед местными выборами 1 октября 2021 года. В этот же день его задержали грузинские правоохранители. В заключении политик объявил голодовку, длившуюся 50 дней. Он прекратил его после перевода в военный госпиталь в Горе. В конце декабря Саакашвили снова отправили в тюрьму.

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