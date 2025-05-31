В Стамбуле могут состояться новые переговоры

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США могут давить на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если Москва предварительно не предоставит меморандум со своими условиями для достижения мира.

Об этом пишет издание The Washington Post.

«Из-за действий России Украина оказалась в невыгодном положении. Президент США Дональд Трамп неоднократно раздражался из-за задержки переговоров, а американские чиновники неоднократно угрожали из них выйти. То есть это сценарий, который выгоден России», — отмечают журналисты.

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У Украины мало возможностей для маневра из-за своей постоянной зависимости от военной и разведывательной помощи США, пишет газета.

Тем не менее, Киев не желает вступать в переговоры, базирующиеся исключительно на ранее предложенных Россией условиях, которые Украина считает неприемлемыми. В частности, в ходе состоявшегося 16 мая первого раунда переговоров в Стамбуле Россия требовала вывести украинские войска с ВОТ для обеспечения прекращения огня.

Речь идет о четырех оккупированных и областях, которые РФ полностью не контролирует — Херсонскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Лавров также заявил, что российская сторона якобы завершила работу над так называемым меморандумом по мирному договору с Украиной, который на встрече представит помощник президента России Владимир Мединский.

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Украина готова снова встретиться с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе, но нужна конструктивная дискуссия.