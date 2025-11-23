Украина оказалась в самом "рискованном моменте": Европа летит в Женеву спасать Киев

Европейские лидеры собираются на кризисные переговоры в Женеве / © Getty Images

Реклама

Война в Украине находится в самом рискованном моменте за все время: Киев и его союзники встревожены неожиданным «мирным планом» США, требующим от Украины огромных уступок. Эта ситуация повлекла за собой срочные кризисные переговоры в Женеве, на которые слетаются европейские чиновники, надеющиеся изменить позицию Вашингтона.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники.

«Дежавю Трампа» и срочный взлет в Женеву

Кризисная ситуация, вызванная неожиданным выдвижением мирного плана, вызвала у союзников Киева глубокое чувство дежавю Трампа. Лишь несколько месяцев назад европейские лидеры уже спешили в Вашингтон после того, как Дональд Трамп во время саммита на Аляске высказался в поддержку Владимира Путина.

Реклама

Тогда европейцы были убеждены, что им удалось склонить Трампа к своему мнению: ответом для Украины есть единство и сила, а не капитуляция. Однако на этой неделе, как утверждают источники, вполне вероятно, что европейские лидеры снова направятся в Вашингтон, чтобы предпринять еще одну попытку «перетащить» Трампа на свою сторону.

Встреча в Женеве в воскресенье, 23 ноября, является «абсолютно ключевой». Сначала она планировалась как переговоры между американскими и украинскими представителями, но быстро превратилась в более широкий сбор, куда прибывают чиновники из ряда европейских стран.

Британия направила своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, который в течение последних девяти месяцев стал важным британским фактором влияния на администрацию Трампа. Он, в частности, близок к спецпосланнику Стиву Виткоффу, который является соавтором «мирного плана». Хотя отношения между ними крепкие, Великобритания не получила предупреждения об этом плане.

"Внезапная "инъекция" со стороны американцев была неожиданной", - сообщил один из источников издания.

Реклама

«Отпечаток» Джей Ди Венса и ультиматум ко Дню благодарения

В неожиданном ускорении поиска мира в войне в Украине есть «отпечатки» вице-президента Джей Ди Венса. Территориальные элементы мирного плана почти идентичны предложению, которое Венс выдвигал еще летом 2024 года, до избрания Трампа президентом США.

Позиция Венса всегда склонялась к тому, чтобы подвергнуть сомнению саму целесообразность поддержки Украины. Именно он возглавлял нападки на Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале этого года. Министр армии США Дэн Дрисколл, возглавляющий переговоры с украинскими чиновниками, является другом и союзником Венса - они вместе учились в Йельском университете.

Это дает основание полагать, что внезапный импульс, предоставленный «мирному плану», может быть попыткой Трампа быстро «подвести черту» под внешней политикой, чтобы сосредоточить внимание на внутренних проблемах в преддверии крупнейшего американского праздника — Дня благодарения.

Хотя дедлайн Трампа по заключению соглашения ко Дню благодарения (четверг) выглядит маловероятным, авторы статьи не исключают, что к этому моменту может быть подписан определенный меморандум о взаимопонимании. Это позволило бы сохранить импульс в процессе и ободрить Трампа по поводу прогресса.

Реклама

«Несмотря на это, несомненно, что этот момент для Украины и для Европы опасен и зловещ,» — отмечает издание.

Напомним, американские чиновники утверждают, что президент Зеленский может согласиться на болезненные уступки по территории в Донецкой области в обмен на прекращение войны и избегание потери ключевого партнера.