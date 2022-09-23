"Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство": какую дезинформацию распространяет враг

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Манипуляцию

Постпред РФ при ОБСЕ А.Лукашевич заявил: «надо предотвратить превращение Европы в арену масштабного военного противостояния, [однако] РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от вмешательства в Украину, мобилизация вызвана не «слабостью», а необходимостью дать пропорциональный ответ на восходящие угрозы с Запада».

Дезинформацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство… и у РФ есть масса свидетельств преступных действий военных Украины… [При этом] международные структуры не побудили власти Украины выполнять обязательства по правам человека».

Манипуляцию

Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев заявил, что «для защиты РФ может быть использовано любое оружие, включая стратегическое ядерное… гражданам стран НАТО нужно понять, что РФ… не нужно пугать разговорами об «ударе НАТО по Крыму», гиперзвук способен достичь целей гораздо быстрее».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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