Украина окончательно разрывает связи с СНГ: Сибига сделал важное заявление

Андрей Сибига

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Беларусью и внутри Содружества Независимых Государств, фактически завершив выход страны из постсоветской договорной системы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы МИД, решение направлено на полную перезагрузку правовой базы Украины в соответствии с условиями войны и новой архитектуры безопасности в Европе.

«Нужно разорвать последние юридические нити, которые связывали нас с РФ, Беларусью и так называемым СНГ», — отметил министр.

Согласно постановлению правительства Украина прекратила действие 25 договоров, денонсировала еще три и вышла из 88 международных соглашений. Из общего количества пять касались России, 23 — Беларуси, 87 — СНГ, а один имел трехсторонний формат между Украиной, РФ и Беларусью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества независимых государств.

