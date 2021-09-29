"Украина остается поводом для беспокойства": безвиз с ЕС оказался под угрозой

"Украина остается поводом для беспокойства": безвиз с ЕС оказался под угрозой

Германия, Франция и Италия разочарованы из-за частых злоупотребления безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли через частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС, датированный 27 сентября и выпущенный во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен по Западным Балканах.

Также читайте Украина приблизилась к безвизу с Великобританией: некоторым украинцам будет достаточно показать паспорт

Согласно этому документу, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотребления безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Отмечается, что число просьб о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия вспомнила Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Также читайте Канадская оппозиция включила безвиз с Украиной в свою избирательную платформу

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия — на Грузию, Молдову и Украину.

"В целом Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже через несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Действительно, даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяется полностью. Следовательно, учитывая постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины ", — говорится в оценке бельгийской стороны.

Напомним:

11 июня 2017 года для граждан Украины вступил в силу безвизовый режим с Европейским Союзом. Первые украинцы без виз пересекают европейские границы. Безвиз, которого ждали много лет и ради которого Украина выполнила до 144 различные требования Евросоюза, в частности создала антикоррупционные органы — бюро, прокуратуру и суд. Ведь борьба с коррупцией была одним из главных требований безвиза. В апреле 2019 года граждане Украины могли въезжать по упрощенному порядку в более 140 стран мира. Сейчас эта цифра достигла 149.

Новости мира: Зеленский договорился заключить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Китаем

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку