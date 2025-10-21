"Украина остается во власти нацистов": Лавров выступил против немедленного перемирия

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые призывы к немедленному перемирию без "устранения причин украинского конфликта" противоречат договоренностям Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутым на Аляске.

Его слова приводят российские СМИ.

Лавров использовал циничную риторику для отклонения предложений о немедленном прекращении огня:

Реклама

"Немедленное прекращение огня в Украине означало бы только одно - большая часть Украины остается под властью нацистов", - заявил Лавров, продолжая привычный для Кремля нарратив.

Таким образом, Кремль дает понять, что не рассматривает прекращение огня, пока не будут выполнены не озвученные "причины конфликта", которые, по его словам, были предметом обсуждения между Путиным и Трампом.

Подготовка к новой встрече Путина и Трампа

Помимо заявлений об условиях перемирия Лавров также намекнул на активную подготовку нового раунда переговоров между двумя лидерами.

Министр сообщил, что обсудил с сенатором США Марко Рубио "текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа". Это заявление подтверждает, что Кремль активно использует потенциальное влияние Дональда Трампа на американскую политику для продвижения своих интересов.

Реклама

Напомним, ранее мировые лидеры выступили с общим заявлением в поддержку справедливого и продолжительного мира, которого заслуживает украинский народ.

Документ подписали президент Владимир Зеленский, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мэлони, Польши Дональд Туск, Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйе.