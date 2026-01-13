- Дата публикации
Категория
Политика
986
1 мин
Украина осталась без ключевых министров: голосование в Раде пошло не по плану
Верховная Рада не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера – министра энергетики: за проголосовали 210 депутатов.
Верховная Рада не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 210 народных депутатов, что меньше требуемого минимума. Как отметил Железняк, должность министра энергетики фактически остается вакантной уже 55 дней – с тех пор как предыдущий глава ведомства покинул правительство.
Из-за провала голосования парламент не смог перейти к следующему кадровому вопросу – назначению министра обороны. В результате все кадровые решения были сняты с повестки дня.
По словам депутата, повторную попытку рассмотрения кадровых назначений планируется уже на следующий день. В настоящее время Украина во время полномасштабной войны остается без министра энергетики, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.