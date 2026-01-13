Украина осталась без ключевых министров: голосование в Раде пошло не по плану

Верховная Рада / © Associated Press

Реклама

Верховная Рада не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

© Ярослав Железняк / Facebook

За соответствующее решение проголосовали 210 народных депутатов, что меньше требуемого минимума. Как отметил Железняк, должность министра энергетики фактически остается вакантной уже 55 дней – с тех пор как предыдущий глава ведомства покинул правительство.

Реклама

Из-за провала голосования парламент не смог перейти к следующему кадровому вопросу – назначению министра обороны. В результате все кадровые решения были сняты с повестки дня.

По словам депутата, повторную попытку рассмотрения кадровых назначений планируется уже на следующий день. В настоящее время Украина во время полномасштабной войны остается без министра энергетики, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.