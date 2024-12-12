Украина останется без ленд-лиза: Конгресс США утвердил расходы на оборону

Посольство Украины в США продолжает вести активную работу по сохранению механизма ленд-лиза. Следующим шагом должно стать одобрение закона в Сенате.

Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), в котором отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как объяснила Маркарова, в 2024 году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение по продлению срока действия Закона о ленд-лизе. Посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако утвержденный Палатой представителей законопроект не содержал такого положения.

"В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", – говорится в заявлении посла.

Принятый в Конгрессе документ содержит следующие основные положения в отношении Украины:

Статьей 1303 продлевается действие запрета на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины;

Статьей 1534 министру обороны США поручено проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и усовершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов поручается подать в комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, иностранным делам, вооруженным силам, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма.

Следующим шагом должно стать одобрение NDAA в Сенате США.

Напомним, президент США Джо Байден 9 мая 2022 года подписал закон о ленд-лизе для Украины, который предусматривал увеличение объема поставки оружия и ускорение темпов предоставления.

Читайте также: