"Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону": Зеленский рассказал, что будет дальше

Он инициировал заседание Совбеза ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет дальше после решения российского президента Владимира Путина.
Соответствующее обращение президента появилось на странице главы государства в Instagram.
"Мы хотим мира и последовательны в своих действиях. Сегодня МИД направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с инициативой проведения консультаций. Я инициировал созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ. Мы настаиваем на проведении полноценной работы СММ ОБСЕ для предотвращения провокациям и последующей эскалации", – заявил президент.
Также инициирован экстренный созыв "нормандской четверки".
"От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы привержены дипломатическому урегулированию и не поддаемся любым провокациям", — резюмировал глава украинского государства.
"Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают. Согласно статье 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда!", — резюмировал Зеленский.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
В то же время, жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.
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