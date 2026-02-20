Украина отклонила последнее предложение США по Донбассу: детали переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

В ходе переговоров в Женеве 17-18 февраля американские дипломаты предложили создать демилитаризованную зону на Донбассе под общим управлением украинской и российской администраций. Однако официальный Киев категорически отверг эту инициативу, назвав ее абсолютно нереалистичной и неприемлемой.

Об этом пишет Kyiv Independent.

Замаскированная сдача позиций

Американский план предусматривал отвод как российских, так и украинских войск из части Донецкой области и создание совместного органа гражданских властей. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Александра Мережко, фактически это требовало бы от украинской армии оставить хорошо укрепленные оборонные рубежи и добровольно отдать их врагу.

Реклама

Он подчеркнул, что американцы мыслят историческими аналогиями, сравнивая ситуацию с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей. Однако буферная зона на Корейском полуострове значительно короче нынешней линии фронта в Украине, которая простирается на сотни километров.

«Это наша земля. Мы не признаем ее на русском, даже если это свободная экономическая зона. Наша земля — это наши люди, наш флаг и наш контроль», — заявлял ранее президент Владимир Зеленский по поводу подобных территориальных инициатив.

Отсутствие компромисса и роль США

Представители украинской власти отмечают, что Москва продолжает требовать полного вывода войск ВСУ из региона, что делает какие-либо общие сценарии управления невозможными. По мнению депутата Ярослава Юрчишина, ожидать реализации таких идей сейчас преждевременно, ведь лучший ответ на подобные предложения — дальнейшее усиление Украины и ее армии.

В ходе женевских переговоров сторонам так и не удалось добиться прорыва в территориальных вопросах. В то же время, украинский лидер сообщил об одном важном консенсусе: все участники согласились, что в случае достижения режима прекращения огня, главная ответственность за его мониторинг будет лежать именно на Соединенных Штатах.

Реклама

Напомним, Россия требует от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области как условие прекращения войны. Это территория протяженностью около 80 километров и шириной 64 километра, которая включает десятки городов и сел. Она расположена между линией фронта и границей региона.