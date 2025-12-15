Украина откроет офис в Германии для производства оружия: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, сфокусированного на развитии сотрудничества с Германией в сфере оборонной промышленности. В частности, на экспорте оружия и реализации совместных производственных проектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Германии.

«В Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами из вашей страны, из Германии», — сообщил Зеленский.

Реклама

Также президент Украины отметил важность Германии как торгового партнера.

«Именно Германия является одним из крупнейших наших торговых партнеров в Европе. И так будет оставаться в дальнейшем. Я уверен в этом», — рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что привлечение большего количества компаний и контрактов с Германией является одной из ключевых задач украинского правительства. Он подчеркнул, что такое сотрудничество не только укрепит экономики двух стран, но и создаст основу для усиления взаимодействия внутри Европейского Союза.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ход продолжавшихся вчера и сегодня переговоров с американской стороной в Берлине (14-15 декабря).

Реклама

В ходе напряженного раунда переговоров в Берлине президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать односторонний уход украинской армии из Донецкой области. Киев готов на разные компромиссы, в том числе и болезненные. Однако существуют «красные линии».