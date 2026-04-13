ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Украина отменила рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

После прошедших выборов в Венгрии угроза прошла.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Getty Images

Министерство иностранных дел сняло рекомендацию для украинских граждан воздержаться от поездок в Венгрию.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в Facebook.

Он объяснил, что рекомендации были связаны с избирательной кампанией в стране. Поскольку вчера выборы завершились, угроза провокаций исчезла.

«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предварительные рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями по Украине, уже позади. А значит, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — отметил он.

Сибига также рассчитывает, что результаты выборов приведут к нормализации отношений между странами.

Напомним, предупреждение об опасности поездок в Венгрию и использование ее для транзита в другие страны МИД Украины обнародовало 6 марта. Это произошло после того, как в Будапеште задержали инкассаторов «Ощадбанка» и похитили средства и ценности из инкассаторских авто.

Тогда Сибига подверг резкой критике действия Будапешта, заявив, что они имеют признаки государственного терроризма и рэкета.

«Фактически Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та „сила“, о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды», — подчеркнул министр.

Дата публикации
Количество просмотров
326
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie