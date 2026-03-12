Украина отправила группу военных на Ближний Восток: в Кремле удивили реакцией

Путин и Песков. / © Associated Press

В Кремле заговорили об отправке украинских специалистов по БпЛА на Ближний Восток и заявили о «последовательной позиции» Москвы в ситуации вокруг Ирана.

Такое заявление сделал спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он цинично говорит, что Москва, мол, «не дает никаких оценок» и якобы бы «воздерживается» от выводов относительно такого решения Украины.

По его словам, то, что Украина отправила своих военных специалистов на Ближний Восток, является вопросом двусторонних отношений Киева и стран, которые запросили такую помощь.

В свою очередь Россия, говорит представитель Кремля, якобы придерживается «последовательной позиции» относительно перехода к «политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации» вокруг Ирана.

Война в Иране — заявления России

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин обвинил США и Израиль в эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, Иран только защищается, а РФ в этой ситуации «не является нейтральной», а сознательно и целенаправленно «поддерживает Иран».

В то же время The Washington Post пишет о том, что Кремль помогает Ирану бить по объектам США. Два американских официальных лица заявили, что РФ предоставила Тегерану разведывательную информацию, которая может помочь атаковать американские военные корабли, самолеты и другие стратегические объекты в регионе.

Впрочем, несмотря на столь поразительные заявления из Москвы, США и Россия провели закрытую встречу во Флориде. Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Гринбаум. Российскую делегацию возглавлял спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев.