Украина отправила "команды" в три страны Ближнего Востока: что Зеленский хочет получить взамен

Военные миссии Украины в трех странах Ближнего Востока: Зеленский раскрыл детали / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал о миссии украинских военных на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

По его словам, Украина отправила три «профессиональных укомплектованных команды». Они будут работать в трех разных странах.

«Первые три страны, куда мы отправили, по нашим договоренностям, это Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия», — сказал глава государства.

Что Украина получит в обмен на помощь на Ближнем Востоке

Зеленский заявил, что, прежде всего, поднимает вопрос относительно дефицитных для ракет для систем предвоздушной обороны — ПАК-2 ПАК-3.

«А в целом, вы знаете, что еще год назад мы предлагали США дрон-дил (Drone-deal, соглашение о дронах — Ред.), который состоял и из перехватчиков, и не только. В принципе, таков общий наш опыт, общие наши возможности производства в объеме, который мы сегодня не использовали», — объяснил он.

Зеленский объяснил, что у Украины просто нет финансов профинансировать все производство того, что имеет возможности изготовить.

«То, что сегодня Ближний Восток имеет запрос к нам, все это часть „дрон-дела“. Поэтому „дрон-дел“ для США абсолютно актуален», — подытожил президент.

Напомним, 8 марта президент Зеленский заявил, что Украина отправляет группу военных на Ближний Восток.

Ранее он рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна относительно передачи им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

Также Зеленский сказал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.