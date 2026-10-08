Украина отправляет переговорщиков в США: Зеленский сделал категорическое заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинские переговорщики отправятся в США уже 9 октября и в субботу проведут там переговоры об окончании российско-украинской войны. На фоне дипломатической паузы глава Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию.

Об этом украинский президент заявил 8 октября во время визита в Прилук на Черниговщине, подвергшихся смертельной российской атаке, передает Reuters.

Реклама

«Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами о будущих экономических проектах, а с другой — говорить, что мы находимся в каком-то… дипломатическом тупике», — сказал Зеленский.

Реклама

По словам президента, украинская переговорная команда будет работать в США в пятницу и субботу. В то же время Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Москву.

Отметим, что заявление Зеленского прозвучало на фоне его призывов к Трампу активнее давить на Россию.

Каким должен быть ответ Кремлю на террор — что сказал Зеленский в Прилуках

Напомним, президент Украины пообещал жителям разрушенного дома в Прилуках новое жилье и бомбоубежище. Глава государства приехал в город после кровавой атаки РФ вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом.

Они осмотрели последствия ракетного удара русских оккупантов. Оба заявили, что ответом России на такую циничную атаку, должно быть, прежде всего, усиление давления, чтобы заставить ее начать переговоры., а британский министр анонсировал санкции против РФ

Реклама

Зеленский сказал, что атаки на гражданские дома еще раз доказывают — Россию не интересуют переговоры или мир.

Новости партнеров