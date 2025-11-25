Дональд Трамп и Вооодимир Зеленский / © Associated Press

Украина отразила первую атаку быстрого принуждения, направленную на то, чтобы заставить государство подписать невыгодный договор.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

«Это была попытка вынудить Украину подписать невыгодные для себя условия договора. Соответственно, реакция нашей страны была правильной», - подчеркнул Попов.

По его словам, президент Владимир Зеленский подписал секретные директивы, содержание которых не обнародуется. Однако, учитывая предварительную информацию, можно утверждать, что эти директивы были выполнены. Часть пунктов по мирному плану перенесена на предстоящую встречу двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Некоторые положения, по словам эксперта, пришлось изъять из документа, поскольку речь идет о проекте двустороннего рамочного соглашения между Украиной и США.

"Туда нелогично вписывать, что Украина получает торговые преференции или членство от ЕС, ведь ЕС не является подписателем этого соглашения", - пояснил он.

Поэтому такие пункты должны быть перенесены на другой трек или оформлены отдельным документом.

Попов добавил, что все согласованные положения отвечают интересам Украины. Европейские партнеры также выразили поддержку, а оценка сенатора Марко Рубио была положительной.

В то же время, по словам эксперта, следующим шагом может стать передача документа в Москву.

"Вероятно, они скажут "нет-нет-нет", потому что им нравится тот план из 28 пунктов, который все подозревают, что его писали россияне", - отметил он.

Попов прогнозирует, что предстоит еще несколько раундов сложных переговоров.

«Процесс возвращается к тому же циклу. Однако эту атаку быстрого принуждения Украина отразила», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России .

Мы ранее информировали, что представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России .