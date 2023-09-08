Украина отреагировала на предложения ООН смягчить санкции против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения

В украинском МИДе подчеркнули, что мир должен заставить РФ выполнять ее обязательства вместо того, чтобы идти оккупантам на уступки.

В МИД Украины прокомментировали предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша ослабить санкции против России в обмен на возобновление зернового соглашения.

Позицию Украины обозначил спикер МИД Олег Николенко.

"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа", — сказали в МИД.

Там подчеркнули, что международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не "усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки".

"Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем", — резюмировали в МИД Украины.

Напомним, в распоряжение издания BILD попало секретное письмо генсека Гутерреша, которое он направил еще 28 августа главе российского МИД Сергею Лаврову. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предположил, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление зернового соглашения. По сути, этого и требовал Кремль, устраивая шантаж с экспортом украинского зерна.

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