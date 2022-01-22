Украина отреагировала на скандальное заявление главы ВМС Германии о "Крыме, который никогда не вернется"

МИД требует опровержения слов Шенбаха.
МИД Украины требует объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыму, который никогда не вернется".
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии ТСН.
В министерстве считают такое высказывание неприемлемым.
"Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", — говорится в заявлении.
В ведомстве также удивлены услышать сантименты Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а свыше стотысячной армии России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских шаров, а Крым на гетто прав человека и авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону.
"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены», — добавили в МИД.
Напомним, командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный РФ полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.
Шенбах считает, что Крым "утрачен для Украины" и оккупация полуострова препятствует членству Украины в НАТО.
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