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Украина отреагировала на скандальное заявление конгрессмена Спартц о потере территорий
Конгрессмен раскритиковала Зеленского и настояла на территориальных уступках.
МИД отреагировал на скандальное интервью американской конгрессмена, украинского происхождения, Виктории Спартц, в котором она предлагала Украине смириться с потерей территорий.
Появилась реакция представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими", - написал Тихий в сети X.
Заявление конгрессвумен Спартц
В интервью британской газете The Telegraph Спартц заявила, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий".
"Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – цинично выразилась она.
Кроме того, Спартц призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к крепкому миру. Якобы, по ее мнению, с действующим президентом Владимиром Зеленским украинцы "потеряют остальную страну".