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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2058
Время на прочтение
1 мин

Украина отреагировала на скандальное заявление конгрессмена Спартц о потере территорий

Конгрессмен раскритиковала Зеленского и настояла на территориальных уступках.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Виктория Спартц.

Виктория Спартц. / © Вікторія Спартц Facebook

МИД отреагировал на скандальное интервью американской конгрессмена, украинского происхождения, Виктории Спартц, в котором она предлагала Украине смириться с потерей территорий.

Появилась реакция представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими", - написал Тихий в сети X.

Заявление конгрессвумен Спартц

В интервью британской газете The Telegraph Спартц заявила, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий".

"Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – цинично выразилась она.

Кроме того, Спартц призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к крепкому миру. Якобы, по ее мнению, с действующим президентом Владимиром Зеленским украинцы "потеряют остальную страну".

Дата публикации
Количество просмотров
2058
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