Украина отвергает план Кремля заморозить фронт: никаких территориальных уступок России — СМИ
Киев отмечает, что не согласится ни на одно мирное соглашение с уступками территорий и отклоняет предложение Москвы заморозить войну в обмен на отвод украинских войск из Донбасса и Луганщины.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США стало известно, что Украина категорически отказывается от каких-либо договоренностей, предусматривающих потерю территорий, и не воспринимает предложения Кремля заморозить фронт на условиях отвода украинских войск из частично оккупированных восточных регионов.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, представленный Киевом в Вашингтоне.
Как говорится в документе, презентованном Киевом западным союзникам, реализация такого сценария создала бы для России плацдарм для дальнейшего наступления на Днепр и другие украинские города. Украинская сторона отмечает, что это позволило бы Кремлю достичь целей агрессии другими путями и закрепить фактический контроль над оккупированными территориями.
«Устойчивый мир возможен только при сильной системе безопасности, а не из-за уступок или подарков Путину», — говорится в позиции Киева.
Украина также требует полной компенсации ущерба от России, в том числе за счет более $300 млрд замороженных российских активов в западных странах. По мнению украинской стороны, любое ослабление санкций против РФ возможно только в случае полного выполнения предстоящего мирного соглашения Москвой.
Таким образом, Украина четко обозначила свою «красную линию»: никаких уступок по отношению к территориям и отсутствие согласия на «замораживание конфликта», которое может стать лишь подготовкой к новому наступлению Кремля.
